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Столичные витрины в новогоднем убранстве

Витрины магазинов должны засиять разноцветными огнямине позже первого декабря. Некоторые торговые точки к новогоднему убранству подошли особенно: заранее разрабатывали дизайн-проекты, руками создавали искусственные украшения. Среди праздничных сюжетов в витринах - динамические снежинки, елки со сказочными героями, а также белорусскоязычные фотозоны.

В середине декабря столицу украсит и праздничная уличная иллюминация. Также начнут свою работу новогодние ярмарки и елочные базары.

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