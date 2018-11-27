Столичные витрины в новогоднем убранстве

Витрины магазинов должны засиять разноцветными огнямине позже первого декабря. Некоторые торговые точки к новогоднему убранству подошли особенно: заранее разрабатывали дизайн-проекты, руками создавали искусственные украшения. Среди праздничных сюжетов в витринах - динамические снежинки, елки со сказочными героями, а также белорусскоязычные фотозоны.