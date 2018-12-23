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Столичные власти намерены развивать магазины шаговой доступности
Столичные власти намерены развивать магазины шаговой доступности и повышать конкуренцию в торговой сфере, открывая небольшие магазины на первых этажах высоток. Об этом в эксклюзивном интервью нашему каналу заявил первый заместитель мэра. По словам Федора Римашевского, таким образом минская вертикаль попытается снизить монополизацию торговых сетей Минска.
Тему необоснованного разрастания торговых сетей на неделе поднял Глава государства во время встречи с активом Мингорисполкома.
Утилизацию бытовых отходов в столице планируют решить строительством мусоросортировочного и мусороперерабатывающего заводов. Предприятия заработают в ближайшие три года.
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