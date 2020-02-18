Любовь к природе и сбережение ресурсов. За развитие этих навыков столичные ясли-сад № 215 получили зеленый статус. Теперь там ведется работа в пяти направлениях. Малыши вместе с воспитателями высаживают деревья, учатся сортировать мусор, собирают макулатуру и пластиковые крышки, делают кормушки для птиц.



По специальной карте воспитанники учатся определять виды деревьев и других растений, а также насекомых и животных, которых могут увидеть на территории яслей-сада.



