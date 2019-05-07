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Столичный автослесарь превратил старенькую машину в современный электрокар
И сегодня забыл о тратах на бензин. К слову, заправить электромобиль до конца года можно будет в 200-х точках по всей стране. А к 2021-му сеть "столовых для экоавто" достигнет полутысячи. Впрочем, сегодня владельцы электрокаров нередко сталкиваются с проблемами на заправках. С какими именно и каковы перспективы автомобилей без выхлопной трубы в Беларуси - знает Никита Дементьев.
Парковка у Национальной библиотеки стала местом встречи владельцев элитных и популярных нынче зеленых машин на электротяге.
Но даже знаменитые "тесла" не привлекают столько внимания у прохожих, сколько вот этот возрастной хетчбэк. Сергей Русаков превратил французскую малолитражку в электромобиль. Бензиновый двигатель сменил на электрический, купил батареи и установил контроллер. Вместо приборной панели - планшет, а привычный ключ зажигания теперь в виде тумблера. По словам рационализатора, такой рестайлинг обошелся приблизительно в 6 тысяч рублей.
Полной заправки хватает на 130 километров пробега.
Для повседневной езды по городу - более чем достаточно, говорит Андрей. Да и главный "тесловод" страны Артур Туманов хоть и является счастливым обладателем флагманского авто, но не скрывает восторга от работы белорусского Кулибина.
Если в прошлом году по дорогам страны передвигались порядка 200 электрокаров, то в этом уже более трех с половиной сотен. И эта цифра будет продолжать расти - утверждают специалисты. Ведь на сегодняшний день при выборе нового железного коня главными критериями являются экономия на топливе и относительно недорогое обслуживание.
Да и накормить железного коня на электротяге уже не такая проблема. Сегодня в Беларуси количество пунктов питания для экомобилей более 8 десятков. К концу года цифра увеличится до 200.
К 2021 году базовая сеть ЭЗС будет составлять около 500 точек
Все же главная проблема с электрозаправками, как говорят их пользователи, не их количество, а, скорее, доступность. По словам владельцев экоавто, водители машин с двигателем внутреннего сгорания часто загораживают парковочные места для электрокаров, что затрудняет процесс зарядки. Сергей Русаков на такие случаи на лобовом стекле оставляет записку с напоминанием.
Кстати, пока воспользоваться электрозаправкой водители экомобилей могут бесплатно. По словам специалистов, к концу года не исключено введение и платных тарифов. Впрочем, цены кусаться не будут. Предполагается, что заправка электромобиля будет как минимум в 10 раз дешевле в сравнении с традиционными машинами.
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