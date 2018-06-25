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Столичный метрополитен сегодня переходит на летний режим работы

Подземный транспорт будет открыт для пассажиров с половины шестого утра до нуля часов сорока минут. Это на 20 минут раньше, чем обычно. Увеличится и интервал между поездами. На Автозаводской линии ждать состав придется три минуты, на Московской - две с половиной.

Подробнее с новым графиком ознакомиться можно на официальном сайте метрополитена.

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