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Столичный парк к II Европейским играм пополнят 28 электробусов новой модификации

Первым на городской маршрут их выведет троллейбусный парк № 2 уже на следующей неделе. Длина этой модели почти вдвое короче обычного электробуса, но именно за счет меньшего веса экотранспорт сможет на одном заряде преодолеть до 30 километров.

Общее же количество такого экотранспорта поколения NEXT в столице до Европейских игр достигнет 80-ти электробусов.

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