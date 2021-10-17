С комфортом для пассажиров и пользой для экологии городов. Столичный парк пассажирской техники пополняется новым электротранспортом. С начала года предприятие "Минсктранс" получило 150 троллейбусов и 13 электробусов. Их производством сегодня занимаются как Белкоммунмаш, так и Минский автозавод. Новую модель презентуют на выставке в рамках Белорусского энергетического и экологического форума. Электробус Белкоммунмаш на одной зарядке проезжает до 250 километров. Эта модель машины с большим экспортным потенциалом, в частности, для рынка Евросоюза.