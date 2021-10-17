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Столичный парк пассажирской техники пополняется новым электротранспортом

С комфортом для пассажиров и пользой для экологии городов. Столичный парк пассажирской техники пополняется новым электротранспортом. С начала года предприятие "Минсктранс" получило 150 троллейбусов и 13 электробусов. Их производством сегодня занимаются как Белкоммунмаш, так и Минский автозавод. Новую модель презентуют на выставке в рамках Белорусского энергетического и экологического форума. Электробус Белкоммунмаш на одной зарядке проезжает до 250 километров. Эта модель машины с большим экспортным потенциалом, в частности, для рынка Евросоюза.

Отличительной особенностью данной модели является то, что он сделан полностью из нержавеющей стали с применением композитных материалов. Мы здесь также впервые применили электропортальный мост. Что касается удобства для пассажиров, то здесь применены самые современные решения. Это зарядки для телефонов и ноутбуков, система видеонаблюдение, система подсчета пассажиропотока.
Дмитрий Парков, первый заместитель гендиректора компании BKM HOLDING


Сегодня в столице уже 11 маршрутов, где задействованы только электробусы.

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