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Столичный завод по производству часов отмечает юбилей

Ознакомиться с историей предприятия можно через ретроспективную выставку. В экспозиции представлено 150 винтажных моделей разных времен. Среди экспонатов - редкие, даже единственные экземпляры - с Олимпиады 1980 года.

К своему 65-летию завод выпустил и новую коллекцию наручных часов. Механизм, сделан по старым чертежам, а корпус напоминает модели, которые завод изготавливал в 60-е.

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