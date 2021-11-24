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Столичный зоопарк готов к зиме
Встречать морозы в новых "апартаментах". Столичный зоопарк подготовили к зиме! Теплолюбивых животных расселили по закрытым вольерам. Соломой и сеном утеплили домики тем, кто к холодам привык. Медведь Тристан - уже в зимней спячке. А вот его подруга Нюра еще только готовится. Теплая берлога уже обустроена. В морозный период меняются и гастрономические пристрастия животных. Они должны запасти жир, которого хватит на зиму.
К Новому году список новоселов минского зоопарка может пополниться. Здесь ждут японскую макаку, мангуста, белую сову и других экзотических обитателей из зоопарков Санкт-Петербурга и Калининграда.
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