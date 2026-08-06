Столинский и Жабинковский районы завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. Всего в Брестской области осталось убрать 15 % площадей.



Намолочено 1,2 млн т зерна без учета рапса при средней урожайности 40,6 ц/га. Близятся к завершению хозяйства Каменецкого, Ивановского, Брестского, Пружанского и Дрогичинского районов.

В Брестском регионе с рекордным намолотом завершили также уборку озимого рапса. Хозяйства области собрали 237 тыс. т этой культуры. Урожайность составила 32,6 ц/га. К результату прошлого года сельхозпредприятия области получили прибавку 72 тыс. т и 6,5 ц/га. Самая высокая урожайность данной культуры в Ляховичском районе - 44,8 ц/га.