Столица готовится встретить День Независимости

К 75-летию освобождения Беларуси в разных уголках страны прошли десятки мероприятий. Все их объединяет один лейтмотив - «Беларусь помнит». Кульминацией этого памятного марафона станет 3 июля. В Минске развернутся десятки локаций. Выставки, концерты и, конечно, военный парад. В этом году он пройдет вечером. Афиша Дня Независимости - в репортаже Александры Кавелич.



Пока гости и болельщики подхватывают спортивные ритмы, столица в ожидании и самого знакового праздника. 3 июля в этом году – дата особая вдвойне. День Независимости объединит 75 лет памяти, а вместе с тем и тысячи историй о преданности родной земле.



Рассказы о тех самых, пока еще неизвестных героических судьбах, несколько месяцев собирала команда активистов. Участники «Марафона 75» путешествовали по разным уголкам страны, чтобы создать памятный альбом, каждая страница которого - пример мужества.



Готовый альбом представят в День Независимости на патриотическом шествии "Беларусь помнит" - оно и откроет программу 3 июля. А чтобы Минск полностью погрузился в атмосферу праздника, спортивный образ столичных улиц дополнит тематический декор.



В сам праздник 3 июля столица станет большой праздничной площадкой. Десятки тематических экскурсий, конкурсы, выставки пройдут во всех районах города. Так, к примеру, увидеть Беларусь 1944-го глазами фронтовых художников можно будет в национальном историческом музее. В небольших карандашных набросках – летопись тех далеких моментов. Большую коллекцию привезли в Минск из Калининграда.



Героическая борьба за мирное небо станет лейтмотивом и театрализованного представления у стелы "Минск - город-герой". Его готовят полтысячи артистов.



Эта театрализованная часть станет финалом военного парада. Он, к слову, в этом году пройдет вечером. А вот место проведения остается неизменным. На пересечении проспекта Победителей и Машерова уже начали монтаж трибун, экранов и сцены. Там же пройдет и большой гала-концерт.



Ярким моментом Дня Независимости станет праздничный салют. Небо над Минском в честь 75-летия освобождения Беларуси озарят залпы сразу из 6 точек.