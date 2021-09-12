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Столица принимает Минский полумарафон

Мы продолжаем праздновать день рожденияМинска. Второй день гуляний - спортивный! Сегодня любителей бега собрал Минский полумарафон. На старте 10 тысяч участников из 40 стран мира. Вместе с ними и наш корреспондент Андрей Козлов. Он сейчас на прямой связи со студией.

Прямо сейчас стартовал забег на дистанции 5 километров. А немногимранее финишировали самые выносливые - на полумарафонской дистанции в том числе. У девушек белоруска Нина Савина стала лучшей. А украинец Виталий Шафар - лучший среди мужчин. Дмитрий, все эмоции, результаты, эксклюзивные съемки и комментарии в следующих выпусках новостей.

Напомним, из-за забега в столице на некоторых участках дорог временно закрыто движение транспорта. График перекрытия опубликован на сайте ГАИ.

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