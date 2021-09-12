Столица принимает Минский полумарафон

Мы продолжаем праздновать день рожденияМинска. Второй день гуляний - спортивный! Сегодня любителей бега собрал Минский полумарафон. На старте 10 тысяч участников из 40 стран мира. Вместе с ними и наш корреспондент Андрей Козлов. Он сейчас на прямой связи со студией.