Столица принимает Республиканский суворовско-кадетский бал

Элегантность, престиж и красота, умноженные на два! Сегодня в столице давали новогодний суворовско-кадетский бал. Самое масштабное из подобных мероприятий. Юношам составили пару девушки из хореографических школ. По традиции бал стартовал с вальсов, которые сменил самый веселый танец - полька.

Рекордные 160 пар представили 11 учебных заведений, среди них Минское городское и областные кадетские училища, а также Суворовское военное училище.



