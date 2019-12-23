3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Столица принимает Республиканский суворовско-кадетский бал
Элегантность, престиж и красота, умноженные на два! Сегодня в столице давали новогодний суворовско-кадетский бал. Самое масштабное из подобных мероприятий. Юношам составили пару девушки из хореографических школ. По традиции бал стартовал с вальсов, которые сменил самый веселый танец - полька.
Рекордные 160 пар представили 11 учебных заведений, среди них Минское городское и областные кадетские училища, а также Суворовское военное училище.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все