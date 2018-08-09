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Столица продолжает подготовку ко II Европейским играм

Завершаются работы на спортивных и социальных объектах, которые примут спортсменов и болельщиков. В сентябре на улице Зыбицкой откроется отель уровня 4 звезды, а в декабре завершатся работы в самом большом общежитии - в студенческой деревне. Там смогут разместиться около 2 тысяч человек.

Напомним, в проведении II Европейских игр будут задействованы 11 спортивных объектов столицы, а также гребной канал под Заславлем.

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