ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Столица сегодня открывает сезон аттракционов

Во время зимнего перерыва специалисты провели плановый ремонт и техническую диагностику каруселей. К новой поре обновили зоны отдыха. В этом году станет доступна и новая система оплаты - теперь билеты на аттракционы можно приобрести онлайн. Вход будет осуществляться через специальные турникеты, которые будут считывать с билетов QR-коды. Кроме того, появятся и абонементы на карусели в виде специальных пластиковых карт.

Всего в парках столицы около 60 аттракционов. Согласно подсчетам специалистов, в прошлом году на них прокатились примерно миллион человек.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все