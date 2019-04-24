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Столица сегодня открывает сезон аттракционов
Во время зимнего перерыва специалисты провели плановый ремонт и техническую диагностику каруселей. К новой поре обновили зоны отдыха. В этом году станет доступна и новая система оплаты - теперь билеты на аттракционы можно приобрести онлайн. Вход будет осуществляться через специальные турникеты, которые будут считывать с билетов QR-коды. Кроме того, появятся и абонементы на карусели в виде специальных пластиковых карт.
Всего в парках столицы около 60 аттракционов. Согласно подсчетам специалистов, в прошлом году на них прокатились примерно миллион человек.
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