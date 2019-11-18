Столица становится все более инклюзивной

И это касается не только элементов безбарьерной среды. Например, внедряют новые идеи для обучения особенных детей, а известные мультфильмы переводят на язык жестов. И это - инициативы самих минчан. О городе без границ - Елена Витко. На первый взгляд, обычная детская игрушка. А на самом деле этот теремок - умная сенсорная панель. Конструкция содержит десятки развивающих игр. Она тренирует мелкую моторику, развивает воображение и логику ребенка. А также формирует временное пространство и помогает преодолеть языковые барьеры. В столичной средней школе № 11 такую умную игру используют на занятиях для детей с особенностями развития.



Такую многофункциональную игрушку смастерила учительница английского языка. Для создания она использовала разные материалы: дерево, ткань, пластмассу. На воплощение идеи ушло 4 месяца. А вот Артем Токачев и Александра Белякова разработали проект, который помогает адаптировать мультфильмы для детей с нарушениями слуха. Это плагин для браузера, или по-другому, расширение для сурдоперевода. На экране одновременно с видео показывают перевод на языке жестов. Так юным зрителям проще воспринимать информацию.



Сейчас авторы работают над одним мультфильмом. Изучают особенности, тестируют, а затем, возможно, приступят к массовому сурдопереводу. А вот в кинотеатре "Беларусь"уже проводят инклюзивные кинопоказы. Перед сеансом посетитель получает вот такой небольшой приемник и занимает свое место в зале. В один наушник он слышит фоновые звуки, например, шум моря или шаги. А в другой - звуковое описание происходящего на экране. При этом громкость регулируется, и можно использовать свои наушники. Кроме этого, есть приспособление, на котором выводятся субтитры. Оно устанавливается на подлокотнике кресла. Это устройство представляет собой дисплей на гибком штативе. Благодаря специальным светодиодам экран с субтитрами не мешает другим зрителям.



