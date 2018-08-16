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Столица танцует под открытым небом
В ритме вальса, танго и ча-ча-ча столица танцует под открытым небом. Каждый вечер среды жители и гости Минска изучают основные движения этнических, современных и бальных танцев. Мастер-классы не имеют ограничений и предлагают танцевать в любом возрасте. Завершаются уроки танца баттлами на лучшую танцевальную пару. На этот раз активистам было предложено освоить сальсу.
Вход на мастер-классы свободный. Те, кто еще не успел окунуться в ритм летних танцев, могут посетить их в две последние среды августа.
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