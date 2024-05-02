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Столицей фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкi-2024" в Минской области станет Воложин
Областной фестиваль-ярмарка тружеников села "Дожинки", который в нынешнем году примет Воложин, должен не просто стать имиджевым проектом, а качественно улучшить условия жизни самого города и района. Это сегодня заявил губернатор Минской области во время проведения штаба с руководителями структурных подразделений облисполкома. Александр Турчин лично оценил ход реконструкции центральной площади Воложина. Именно она станет главной локацией праздника хлеборобов. Основные работы - замена инженерных сетей, модернизация дорог, систем уличного освещения - должны быть завершены к 15 августа. Капитально отремонтируют в Воложине и 12 домов. В планах также установить аппарат КТ в центральной районной больнице.
Отметим, в Воложине появится и новый арт-объект. Это дерево, символизирующее рост и расцвет всех районов Минской области. Композицию уже монтируют рядом с автовокзалом.
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