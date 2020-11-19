Столицу очищают от последствий манифестаций

В столице продолжают наводить порядок после протестных акций и их последствий. Снимают красно-белые ленты, убирают стихийные мемориалы, удаляют надписи со стен и хозяйственных построек. Наши журналисты пообщались с жителями домов на одной из улиц. Здесь, как и во многих дворах, точка протестов - детская площадка.

Порядок наводят коммунальные службы.Цветы и лампады отвозят на кладбище, где им и место, изрисованные стены перекрашивают, а дворы возвращаются кспокойной жизни