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Столкновение грузового поезда и автомобиля произошло в Ганцевичах, что известно о пострадавших
Четырех человек доставили в больницу после столкновения легковушки с грузовым поездом в Ганцевичах. Об этом сообщаетБЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.
Инцидент произошел 7 июля около 5:45. 64-летний местный житель за рулем Kia двигался по улице Чайковского. По предварительной информации, на железнодорожном переезде мужчина выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом.
В результате ДТП водителя и трех пассажиров (девушек 32,33 и 38 лет) доставили в медицинское учреждение для оценки состояния здоровья. На момент ДТП в грузовом поезде находилось два человека, они не пострадали.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Проводится проверка.
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