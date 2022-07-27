3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Столкновение во время перестроения - выясняются обстоятельства ДТП на МКАД
Выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на Минской кольцевой. По предварительной информации, водитель автомобиля "газель" двигался по внутреннему кольцу МКАД. На 24 километре не убедился в безопасности маневра и во время перестроения столкнулся с автомобилями МАЗ и "ауди". В результате "газель" перевернулась на левый борт. В ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все