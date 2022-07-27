Столкновение во время перестроения - выясняются обстоятельства ДТП на МКАД

Выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на Минской кольцевой. По предварительной информации, водитель автомобиля "газель" двигался по внутреннему кольцу МКАД. На 24 километре не убедился в безопасности маневра и во время перестроения столкнулся с автомобилями МАЗ и "ауди". В результате "газель" перевернулась на левый борт. В ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.