Стоматологическая клиника провела бесплатную операцию пациенту с ДЦП

Созидательной силой становятся поступки, совершенные с доброй душой и открытым сердцем. Одна из столичных стоматологических клиник бесплатно провела операцию мужчине с диагнозом ДЦП. Стоимость такой процедуры на белорусском рынке в среднем около 8 тысяч рублей. А в этом случае с пациента - только "спасибо", ну и, конечно, искренняя улыбка. О бесценной помощи - Юлия Хмель.



Владимир Буза вот уже 10 лет живет в доме-интернате. У него ДЦП, но, несмотря на сложный диагноз, в свои почти 50 мечтает только о красивой улыбке. У мужчины - пародонтоз, с которым борется несколько лет.

Подарить голливудскую улыбку новому пациенту вызвались врачи клиники KANO

Только за день здесь проводят порядка 5 высокотехнологичных операций. А ежемесячно за помощью приезжает до 80 иностранцев. Сейчас копилку своих профессиональных заслуг и наград решили наполнить еще и добрыми поступками.

Операция проходила в несколько этапов. Пациенту восстановили обе челюсти

А для этого полностью удалили инфицированные зубы и установили импланты.Три недели, пять визитов - и пациент уже в норме. Все это время мы держали связь с нашим героем. И сейчас идем в клинику на последний осмотр Владимира.