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Стоматологическая клиника провела бесплатную операцию пациенту с ДЦП
Созидательной силой становятся поступки, совершенные с доброй душой и открытым сердцем. Одна из столичных стоматологических клиник бесплатно провела операцию мужчине с диагнозом ДЦП. Стоимость такой процедуры на белорусском рынке в среднем около 8 тысяч рублей. А в этом случае с пациента - только "спасибо", ну и, конечно, искренняя улыбка. О бесценной помощи - Юлия Хмель.
Владимир Буза вот уже 10 лет живет в доме-интернате. У него ДЦП, но, несмотря на сложный диагноз, в свои почти 50 мечтает только о красивой улыбке. У мужчины - пародонтоз, с которым борется несколько лет.
Подарить голливудскую улыбку новому пациенту вызвались врачи клиники KANO
Только за день здесь проводят порядка 5 высокотехнологичных операций. А ежемесячно за помощью приезжает до 80 иностранцев. Сейчас копилку своих профессиональных заслуг и наград решили наполнить еще и добрыми поступками.
Операция проходила в несколько этапов. Пациенту восстановили обе челюсти
А для этого полностью удалили инфицированные зубы и установили импланты.Три недели, пять визитов - и пациент уже в норме. Все это время мы держали связь с нашим героем. И сейчас идем в клинику на последний осмотр Владимира.
Результат налицо. Однако это не просто 32 во всей красе. Еще пациенту стало проще кушать и легче разговаривать. И это тот самый случай, который наглядно демонстрирует - добрые дела творить не сложно, а вот улыбок от таких поступков точно будет больше.
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