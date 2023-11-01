Стоматологический форум в Минске - презентация новейших разработок

От мастер-классов до презентаций новейших разработок. В Минске начал работу Международный стоматологический форум. Продукцию предлагают более 40 компаний из 14 стран, в том числе из Китая, Турции, Ливана, Греции и Зимбабве. Представлено оборудование для стоматологических кабинетов, рентген-установки, средства по уходу за зубами, а также аппараты для зуботехнических лабораторий.