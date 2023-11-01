ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Стоматологический форум в Минске - презентация новейших разработок

От мастер-классов до презентаций новейших разработок. В Минске начал работу Международный стоматологический форум. Продукцию предлагают более 40 компаний из 14 стран, в том числе из Китая, Турции, Ливана, Греции и Зимбабве. Представлено оборудование для стоматологических кабинетов, рентген-установки, средства по уходу за зубами, а также аппараты для зуботехнических лабораторий.

Параллельно открылся и стоматологический конгресс. В его рамках будет озвучено свыше 130 докладов по различным направлениям отрасли.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все