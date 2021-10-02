"Стоп наркобизнес": главный посыл - сделай правильный выбор

"Стоп наркобизнес", или наркотики - как вызов нации.Агентство теленовостей продолжает проект против вовлечения молодежи в работу интернет-магазинов по продаже дурманов. Как показывает статистика, большинство из задержанных ребят ни разу присутствовали на профилактических беседах в своих учебных заведениях. Они знали о наказании, но все равно поддались на уловки менеджеров, вербующих сбытчиков отравы. Для героини новой истории нашего проекта кошмар, к счастью, оказался сном. Но реальность часто гораздо жестче. Главный посыл ролика - сделай правильный выбор!