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Стопроцентная готовность к открытию - отделение неврологии Жодинской больницы откроет двери после капремонта
Отделение неврологии Жодинской городской больницы откроет двери после капремонта. Накануне важной премьеры руководство медучреждения провело экскурсию по обновленным лечебным палатам. А губернатор Минской области Александр Турчин оценил качество строительных работ и улучшенные условия для оказания помощи пациентам. На масштабный апгрейд из бюджета выделили 900 тыс. рублей. Кроме внутренней обработки и замены необходимых коммуникаций приобрели функциональные кровати, мягкий инвентарь, а также в палатах установили кнопки быстрой связи с медперсоналом.
Четырнадцать лет в Жодинской больнице планомерно идет реконструкция. Сначала отремонтировали операционную, реанимацию, затем взялись за профильные отделения. Так, в августе открылся обновленный акушерский блок.
Отметим, Жодинская городская больница - это многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение с историей существования более 30 лет. Здесь оказывают медпомощь по 20 направлениям. В структуре десять специализированных отделений в стационаре и три поликлиники.
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