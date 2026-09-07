Стоянки заполняются, а дворы пустеют? Андрей Зырянов рассказал о новой парковочной культуре в Минске

Вопрос освобождения дворов Минска от автомобилей, поднятый на уровне Президента Беларуси Александра Лукашенко, требует не разовых мер, а комплексного и постепенного подхода. Именно такую стратегию сегодня реализует объединение "Гаражи, автостоянки и парковки". Генеральный директор объединения Андрей Зырянов рассказал о системной работе по разгрузке минских дворов, эволюции водительских привычек, платных парковках и новых сервисах для автомобилистов.

Дворы проектировались без машин

Андрей Зырянов отметил, что проблема загруженности дворов связана с историей застройки: большинство жилых массивов 1980-1990-х годов проектировались без учета массового хранения личного транспорта.

"Наши районы - Кунцевщина, Юго-Запад, Сухарево, Малиновка. Те узенькие проезды и площадочки в конце дома - не для хранения, а разворотная площадка для мусоровоза и спецтехники", - пояснил он.

Схожие сложности, по его словам, возникают и в новых микрорайонах с высокой плотностью застройки. Наиболее остро вопрос стоит в центральной части города и в спальных районах, где мест для парковки катастрофически не хватает.

Стоянки снова заполняются

Один из главных трендов последних лет - постепенное возвращение автомобилистов на специализированные стоянки. Если четыре года назад почти каждое 2-е место на городских стоянках пустовало, то сегодня ситуация кардинально изменилась.

"У нас 29 тыс . мест, свободно было около 15 тыс., сейчас осталось примерно 3,5 тыс. За год мы уменьшили число пустующих мест еще на 3 тыс.", - поделился цифрами Андрей Зырянов.

По его мнению, это свидетельствует о сдвиге в сознании: люди начинают воспринимать стоянку не как дополнительную трату, а как удобный и безопасный сервис. Однако, чтобы процесс шел активнее, нужно не только создавать инфраструктуру, но и пересматривать подход к использованию автомобиля в целом.

Управление транспортным спросом: пряники и не только

Говоря о системных решениях, руководитель объединения выделил концепцию управления транспортным спросом. Она предполагает не запреты, а создание условий, при которых пользование личным автомобилем становится рациональным, но без ущерба для города.

"Если машина не нужна для работы, надо потихоньку делать город так, чтобы удобнее было ей не пользоваться. Это и общественный транспорт, и каршеринг, и совместные поездки", - перечислил он.

Помимо "пряников", существуют и дисциплинирующие меры. В центре Минска активно расширяется сеть платных парковок - это тоже часть системы спроса. Кроме того, вводится ответственность за неоплату, а уже привычные "желтые бумажки" под лобовым стеклом постепенно заменяют на SMS-оповещения.

"Если нет желтой бумажки - это не значит, что вас не заметили. Платить надо", - подчеркнул эксперт.

Перехватывающие парковки и зарядки для электромобилей

В Минске появится новый объект - перехватывающая стоянка на въезде в город по улице Лейтенанта Кижеватова, строительство уже началось. Ее задача - дать возможность автомобилистам оставить машину и пересесть на метро. Опыт показывает, что наиболее востребованы такие площадки у станций метро, однако многие из них сейчас заняты торговыми центрами, которые негласно используются водителями для этих целей.

Не обошли стороной и тему электромобилей. Стоянки объединения готовы к их появлению: разработаны специальные тарифы, а в ближайшее время начнется установка зарядных станций совместно с государственными операторами. Планируется размещение оборудования не только на стоянках и в паркингах, но и в других точках города.

"Люди хотят, чтобы в местах хранения были зарядки. Спрос очень большой", - отметил Андрей Зырянов.

Объединение "Гаражи, автостоянки и парковки" управляет 115 городскими автостоянками и предоставляет не просто место для машины, а именно услугу хранения с полной ответственностью за транспортное средство.

"Поставили - и абсолютно спокойны. Даже если ворона уронит камень или собака поцарапает машину, мы все возмещаем", - привел пример руководитель.

Кроме того, в перечне услуг - аренда свободных площадей, транспортные сервисы и даже хранение велосипедов. Задача предприятия - сделать так, чтобы парковка перестала быть головной болью, а стала частью удобной городской среды.