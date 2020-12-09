Стоять на пьедестале под национальным флагом - это не только торжественный момент, это и личная история

Стоять на пьедестале под национальным флагом и слышать гимн родной страны - для каждого атлета это не только торжественный момент, это и глубоко личная история.

Ведь за этим стоят годы упорной работы и тренировок, жертв и лишений. Это дело всей жизни. Нам есть кем гордиться. И нет сомнений, что в честь блестящих побед на мировых аренах неоднократно будет подниматься национальный флаг Беларуси.