"Страх этот до гроба буду нести" - что рассказывают выжившие в карательных операциях фашистов

С конца 1943 года фашисты заметали следы своих преступлений на территории Белорусской ССР. Особая команда СД, используя заключенных минской тюрьмы, раскапывала и сжигала трупы расстрелянных жителей. Только в ноябре-декабре 1943 года таких было сто тысяч.

История сохранила свидетельские показания тех, кто выжил в страшных трагедиях: в карательных операциях, немецких облавах, в ходе массовых расстрелов мирного населения.

"Днем мы были дома, а на ночь уходили в поле, в жито, и там мы ночевали, чтобы ночью не пришли и нас не расстреляли", - говорит жительница г. п. Новоельня Дятловского районаМария Кардаш.

"Страх этот до гроба буду нести, когда ночью все ползает по тебе: и крысы, и мыши, ящерицы и гадюки, - с ужасом вспоминает Мария Иосифовна. - И так ждали, пока рассветет, чтобы пойти домой".

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Родители Марии Станиславовны Касперович, жительницы деревни Пуща Липичанская, были свидетелями того, как немцы убили и сожгли людей. "И папа ночью пришел, собрал те кости в один ящик и ночью же их похоронил. Пять человек в одной могиле", - вспоминает свидетельница Генпрокуратуры.





