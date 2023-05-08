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"Страх этот до гроба буду нести" - что рассказывают выжившие в карательных операциях фашистов
С конца 1943 года фашисты заметали следы своих преступлений на территории Белорусской ССР. Особая команда СД, используя заключенных минской тюрьмы, раскапывала и сжигала трупы расстрелянных жителей. Только в ноябре-декабре 1943 года таких было сто тысяч.
История сохранила свидетельские показания тех, кто выжил в страшных трагедиях: в карательных операциях, немецких облавах, в ходе массовых расстрелов мирного населения.
"Днем мы были дома, а на ночь уходили в поле, в жито, и там мы ночевали, чтобы ночью не пришли и нас не расстреляли", - говорит жительница г. п. Новоельня Дятловского районаМария Кардаш.
"Страх этот до гроба буду нести, когда ночью все ползает по тебе: и крысы, и мыши, ящерицы и гадюки, - с ужасом вспоминает Мария Иосифовна. - И так ждали, пока рассветет, чтобы пойти домой".
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Родители Марии Станиславовны Касперович, жительницы деревни Пуща Липичанская, были свидетелями того, как немцы убили и сожгли людей. "И папа ночью пришел, собрал те кости в один ящик и ночью же их похоронил. Пять человек в одной могиле", - вспоминает свидетельница Генпрокуратуры.
"Мы три часа под пулеметами стояли, уже ждали конца, - рассказывает Леонид Юшкевич, житель деревни Новоселки Гродненской области. - Потом немец верхом на коне приехал и сказал распустить. Приказал, чтобы только дома были. Если кого найдут - расстрел".
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