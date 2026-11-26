Как только в мире увидели способность держав договариваться, в украинском конфликте резко произошло движение вверх по лестнице военной эскалации.

В то время как в стратегии США вместо санкций и угроз появилось стремление к перемирию сторон, тут же возникло радикальное действие НАТО руками Украины - атака на Крымский мост, очередные эпизоды морского террора.

О каких гарантиях безопасности тогда идет речь и кто готов на компромиссы ради них, ответил эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".

Ни для кого не секрет, что у разных структур, элит и центров силы разные интересы. Путь многополярности не такой простой, как кажется. Влиять на интересы других хотят все, и пока у кого-то есть хоть маленькая возможность для этого, они будут влиять. Поэтому, считает гость проекта, и не получается четкого и выверенного пути к миру.

Это же подтверждают и удары по судам на Балтике, Крымскому мосту и нервная реакция европейских столиц и Киева на мирные переговоры. К слову, Владимир Зеленский 20 ноября заявил, что считает Крым украинским, и поэтому имеет полное право бомбить его и крымчан.

Эксперт обратил внимание, что Зеленский и "коалиция желающих" являются "форматом антимирного направления", и объяснить нервную реакцию руководства ЕС и Украины достаточно легко - нежелание наладить мир. "Чем ближе мир, тем для них сложнее ситуация - Европа оказывается вне удела в этом формате, а ей очень хочется восстановить свой статус-кво, поэтому она будет стараться все время продвигать киевские атаки", - заметил он.

Александр Тищенко

По сути дела, бьет по объектам не Киев, а европейцы. Во-первых, они атакуют ту инфраструктуру, которая является для них наиболее болезненной и которая так или иначе останавливает устремления о чем-то договариваться. Во-вторых, это удары наносятся не столько по Москве, сколько по Белому дому, потому что политика президента США Дональда Трампа стала для ЕС проблемной и неприятной. Но переговорную логику Вашингтона и Москвы эти удары поменяют едва ли.

"На это надо смотреть с точки зрения политики, экономики и математики. Если атака по России - это удар по расходам, то политика Трампа снижает доходы, поэтому Европа находится между центрами, она зажата в тисках. Евросоюз упустил момент, когда мог быть активным игроком. Внутренние противоречия, несогласованность, попытка друг друга обогнать на различных скоростях не позволяет Европе стать слаженным организмом. Сегодня все больше тем, которые меняют Европу от единой системы к дроблению, и первое начавшееся, - фрагментация интересов", - указал Александр Тищенко.

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Обратим внимание и на асимметричную реакцию на схожие по типу события. Когда Украина нанесла удар по Крымскому мосту, западные медиа и политики либо сохранили молчание, либо подали это как законную военную цель. Когда же упал беспилотник во время учений британской армии в Польше, в Великобритании тут же зазвучали обвинения в адрес президента РФ Владимира Путина в безрассудной атаке на Польшу.

Но это лишь доказывает, что атака на Крымский мост была британская, а не украинская - наведение, смысл и технология удара указывает на уши Лондона. "И здесь (речь об инциденте в Польше. - Прим. news.by) попытка спрятать свою вину или причастность либо оправдать милитаризацию, поэтому начинают кивать по любым мелким поводам на Россию. Атака на Польше не была атакой, но желательно залет сделать атакой. Британия знает, о чем говорит", - выразил мнение эксперт по национальной безопасности.

Но торчат уши не только из Лондона, но и из Киева. Великобритания и Украина договорились расширить производство БПЛА в Великобритании. Лондон предоставляет и деньги, и заводы. Что это как не военный интерес.

"Если заниматься созданием беспилотников на территории Украины, то это сразу станет целью. Масштабирование идет, но вне театра военных действий. Но если Россия примет решение, то этот театр может расшириться до тех хотя бы точек, которые являются системой поставки Украине вооружений, которые наносят удары вглубь России. Тут двойной риск, и британцы понимают, что наличие таких предприятий на территории Европы, особенно в приграничье с Украиной, является вполне законной военной целью для России", - заявил собеседник.

Подытоживая свою мысль, Александр Тищенко подчеркнул: гарантий безопасности сейчас нет нигде. "Переговоры по Украине идут так долго, потому что не могут найти формат и подход к вопросам безопасности. Ни пятая статья (устава НАТО. - Прим. news.by), ни какая другая, ни ядерные зонтики сегодня не гарантируют страховку от дурака, а их стало слишком много", - заключил он.