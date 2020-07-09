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Страховые компании собрали взносов на 7 % больше

Страховые взносы за первые пять месяцев превысили 619 миллионов рублей. Это на 7 % больше, чем за январь-май 2019. 64 % страховых взносов - это добровольные виды страхования. Речь идет о сумме в 397 миллионов. Обязательные виды принесли страховому бизнесу почти 223 миллиона. Компании за пять месяцев года увеличили объем выплат страхового возмещения почти на 40 миллионов рублей.

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