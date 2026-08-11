Страна детства - "Зубренок" стал точкой притяжения для гостей из разных стран

Краткий пересказ от ИИ

Национальный детский центр "Зубренок" открывает двери для всего мира. По приглашению Президента Беларуси на отдых и оздоровление в нашу страну приедут ребята из 10 стран.

Буквально через пару дней там ждут делегацию из Китая.

В Национальном детском центре "Зубренок" каждый из его гостей - интересный собеседник. Этот возраст - время понять себя и выбрать свой путь в жизни.

Воспитанница НДЦ "Зубренок" Софья Самодумова признается, что планирует связать свою жизнь с химией, потому что ей очень нравится эта сфера. "Я ей очень увлечена уже несколько лет. Честно, я не знаю, как сложится мой путь. И ориентиром в нем я вижу людей, взрослых людей, других детей, которые успешны в этом деле", - сказала девушка.

В "Зубренке" дети чувствуют себя в настоящей стране детства, здесь исполняются мечты, царит доброта, считает педагог-организатор корпуса "Лесной дом" НДЦ "Зубренок" Алина Васильева. "Приезжают самые классные, самые талантливые дети, замечательные коллеги, администрация, которая поддерживает любые инициативы", - отметила она.

Сегодня вновь для воспитанников смены был организован мастер-класс. Темы здесь стараются выбирать разные, чтобы ребятам можно было порассуждать о том, какую профессию выбрать.

Воспитанница НДЦ "Зубренок" Дарья Бобырь радуется тому, что очень много разных мероприятий и что вкусно кормят. "Много друзей нашла тут. Мне тут очень нравится, - признается девочка. - Рада, что поехала сюда еще раз".

Сегодня подходит к концу очередная смена, которая наверняка запомнится всем. Спортивные и творческие локации, конкурсы и самодеятельность. Круглые столы и мастер-классы. 13 августа ждут гостей из Китая.

Татьяна Осмоловская, директор НДЦ "Зубренок":

"С удовольствием принимаем гостей из дальнего зарубежья. Конечно же, мы позиционируем бренд как системы образования, так и имидж страны. Сегодня в "Зубренке" в летний период отдохнуло почти 5 тыс. ребят, как белорусские школьники, так и ребята из зарубежья. Всю жизнь будут вспоминать эти незабываемые впечатления, потому что каждый день смены - он яркий, уникальный и неповторимый".

Национальный детский центр "Зубренок" - это наши традиции и богатейшая история, которая наполнена не только яркими, но и трагическими, а также героическими событиями. На этой территории каждый может ознакомиться с историей партизанского движения нашей родной Республики Беларусь.

Традиции и ценность своей истории - это в духе Национального детского центра. "Зубренок" - это живая история развития пионерского движения Беларуси. Ребята, которые воспитываются здесь, - примеры для всех.

В завершении смены - традиция загадать желание у березы. Наверняка многие в это мгновение думают о том, чтобы скорее вновь попасть в "Зубренок".