В преддверии большого юбилея наши корреспонденты собрали истории вожатых, которые посвятили свою жизнь работе с детьми, узнали, какие правила существуют в "Зубренке", и как дети из разных стран находят здесь общий язык. "Страна детства" - специальный репортаж Агентства теленовостей - завтра после "Панорамы".



