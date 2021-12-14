"Страна для жести" и "Подавляющее меньшинство" - о деятельности Тихановского смотрите на YouTube

Специальные репортажи"Страна для жести" и "Подавляющее меньшинство" доступны на нашем YouTube-канале АТН: Новости Беларуси и мира. Откуда в Беларуси появился такой "привет из бандитских 90-х" и что эти силы ставили своей главной целью? Подробно обо всем, что происходило в 2020-м, что за этим стоит и что готовилось на самом деле, рассказали журналисты Агентства теленовостей.