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Страна голосует и действует так, как она желает проводить свою внешнюю политику - постоянный представитель Беларуси при ООН
Сейчас много критики звучит в адрес Беларуси, что страна во всем и всегда поддерживает интерес России. В то же время, если посмотреть на заседание, например, когда в ООН голосует блок европейских государств, то они поддерживают друг друга. Можно ли говорить, что политика двойных стандартов внедрилась и в ООН? Своим мнением на этот счет в проекте "Вопрос номер один" поделился Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН: "Понимаете, она (политика двойных стандартов - прим. редактора) не просто внедрилась, она всегда была частью работы и в ООН, и в других структурах. Разумеется, государство, которое является, например, членом Европейского союза, повязанное, так сказать, внутри блоковой дисциплины, разумеется, государство будет голосовать всегда так, как голосует в целом Европейский союз".
Рыбаков считает, что голосование в поддержку кого-то - это абсолютно естественная вещь, потому что у любой страны есть стратегические партнеры и союзники. И то, что страны голосуют по-разному, это тоже нормально, т.к. у каждой страны свои национальные интересы и приоритеты.
"Страна голосует и действует так, как она желает проводить свою внешнюю политику", - убежден Валентин Рыбаков.
Интервью с Валентином Рыбаковым, постоянным представителем Беларуси при ООН, в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.
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