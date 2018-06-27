Страна готовится ко Дню Независимости

Как бы ни были сильны попытки отдельных стран переписать историю, в Беларуси помнят свое прошлое и относятся к нему с почтением. До главного праздника страны - Дня Независимости - остается неделя. 3 июля торжества охватят все регионы Беларуси, но основное внимание будет приковано к параду в столице на пересечении проспектов Машерова и Победителей. Тысячи студентов и военнослужащих, десятки единиц боевой техники, самолетов и вертолетов. Кстати, впервые в шествии примет участие женский полк. Сегодня состоялась первая open-air репетиция театрализованного и воздушного эпизодов.

Какими фигурами удивят в этом году студенты и авиаторы, знает Ольга Медведь.

Государственный флаг нашей страны станет самой массовой и самой зрелищной фигурой театрализованного эпизода в этом году. 1200 участников создадут 3Д-эффект колышущегося на ветру флага как в телеверсии, так и для зрителей на трибунах.

Такую иллюзию создадут объемные костюмы героев постановки. В цветах белорусского флага выполнены не привычные бейсболки, а шляпы-панамы с полями. Новым элементом в экипировке станут и крылья из летящей ткани. Окантовано все действо золотом. Обновленный цвет флагов заиграет под солнцем и добавит фееричности.

Безусловно, основной темой всех торжеств станет Год малой родины. "Мой родны кут" - такое название театрализованной части. В связи с этим впервые состоится парад городов и населенных пунктов. Это отдельные зарисовки, где волонтеры создадут из щитов все официальные гербы в нашей стране. А кульминация - презентация нового хита от Инны Афанасьевой.



Праздновать страна начнет еще накануне. "День вышиванки" у Дворца спорта и большой концерт мастеров искусства "Васильковое небо" во Дворце Республики.

Как и студенты, сегодня свое мастерство оттачивала и авиация. 3-го июля минчане и гости столицы увидят транспортные вертолеты Ми-8, ударные Ми-24, следом в воздушном эшелоне Ка-52 военно-космических сил России. Также в небе пролетят истребители МиГ-29, Су-30, Су-34, штурмовики Су-25, военно-транспортный Ил-76, самолеты Ан-26, Як-130.

Прогон показательного выступления воздушных сил запланирован на пятницу и субботу. Авиаэшелон перелетит на тренировки в черту города. А пока взрослый состав парада уже прорабатывает каждый элемент шоу под открытым небом, у детской группы продолжаются репетиции на закрытой площадке футбольного манежа.

