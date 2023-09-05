Странам ОДКБ нужно усилить взаимодействие в сфере защиты от вмешательства во внутренние дела. Сегодня об этом говорили участники Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств - членов ОДКБ. Ситуация в мире непредсказуемая, и поэтому крайне важно сохранить единство в рядах организации, продвигать совместные позиции и искать новые формы взаимовыгодного сотрудничества. Как раз с этой целью в Минск и прибыла представительная делегация парламентариев.