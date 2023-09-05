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Странам ОДКБ нужно усилить взаимодействие в сфере защиты от вмешательства во внутренние дела
Странам ОДКБ нужно усилить взаимодействие в сфере защиты от вмешательства во внутренние дела. Сегодня об этом говорили участники Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств - членов ОДКБ. Ситуация в мире непредсказуемая, и поэтому крайне важно сохранить единство в рядах организации, продвигать совместные позиции и искать новые формы взаимовыгодного сотрудничества. Как раз с этой целью в Минск и прибыла представительная делегация парламентариев.
Террористическая угроза не пропадает. В России эти факты имеют место быть: и подрыв Крымского моста, и убийство наших ведущих журналистов и просто обычных граждан. Диверсионные вылазки - это все элементы одной цепи.
По словам Василия Пискарева, важно защитить наши рубежи, наши интересы, показать всему миру, что с нами надо вести нормальный цивилизованный диалог.
Участники Координационного совещания также встретились с заместителем председателя Палаты представителей Валерием Мицкевичем. Завтра в программе посещение учения "Взаимодействие-2023".
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