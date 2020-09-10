Странные призывы продолжают публиковать отдельные телеграм-каналы, и нацелены они явно не на пользу нашей страны

Странные призывы продолжают публиковать отдельные телеграм-каналы, и нацелены они явно не на пользу нам и нашей стране. К примеру, отказаться от уплаты штрафов, налогов, коммунальных услуг. А так называемые лидеры, поддерживающие такие деструктивные действия, продолжают разбегаться. Бессовестно меняют риторику. К чему могут привести такие призывы, и чем вообще руководствуются представители альтернативных акций - Мария Петрашко.



