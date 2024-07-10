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Странный светящийся объект в небе заметили жители России и Беларуси

Не НЛО. Необычным светящимся явлением в небе над Беларусью и Россией прошедшей ночью оказался всего лишь след от европейской ракеты-носителя, предназначенной для вывода на орбиту научных спутников. Ее запуск состоялся во французской Гвиане. Пользователи социальных сетей активно публикуют кадры загадочного свечения в небе.

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