Странный светящийся объект в небе заметили жители России и Беларуси

Не НЛО. Необычным светящимся явлением в небе над Беларусью и Россией прошедшей ночью оказался всего лишь след от европейской ракеты-носителя, предназначенной для вывода на орбиту научных спутников. Ее запуск состоялся во французской Гвиане. Пользователи социальных сетей активно публикуют кадры загадочного свечения в небе.