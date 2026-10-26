Страны БРИКС делают ставку на экономику замкнутого цикла и технологии переработки отходов

Краткий пересказ от ИИ

Страны БРИКС ведут активный диалог о переходе к экономике замкнутого цикла, сообщает TV BRICS.

Плюсы экономики замкнутого цикла

Экономика замкнутого цикла обеспечивает сохранение ресурсов, сокращение объемов мусора и снижение затрат на содержание экологических полигонов. Эта система заменяет модель "производство - использование - захоронение" на возобновляемый оборот и позволяет мировой экономике снижать затраты на первоначальное сырье, экономя десятки триллионов рублей.

Понимая это, страны - участницы БРИКС ведут активный диалог для реализации перехода к экономике замкнутого цикла.

В сентябре 2026 года на саммите БРИКС в Нью-Дели технологии переработки отходов вновь стали важной темой для обсуждения.

Кроме того, циркулярная экономика - один из основных путей достижения одиннадцатой Цели устойчивого развития, принятой ООН. Ее официальное название - "Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов". При этом специалисты подчеркивают, что для достижения этой цели нужны не только финансовые вливания, но и сотрудничество и координация между разными типами участников, как внутри каждой страны, так и между группами стран.

Национальные и совместные инициативы БРИКС

На страны БРИКС сегодня приходятся 49,5 % населения мира и около 40 % мирового ВВП. В объединение входят крупнейшие производители и потребители энергии, государства с большим потенциалом в сфере критически важных ресурсов и технологий. Все это специалисты рассматривают как важное преимущество для реализации Целей устойчивого развития.

К тому же, по словам эксперта в области устойчивого развития, международного экологического сотрудничества, управления водными ресурсами и лесных экосистем, члена BRICS Student Commission, координатора молодежного секретариата Центра интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки (CICRAL) Габриэлы де Фатима Сиа, в странах - основателях БРИКС переход к циркулярной экономике сегодня более чем реален. Однако крайне неравномерен.

В этом плане дальше всех в области инфраструктуры сегодня продвинулся Китай. В 2020 году в национальное законодательство об обращении с твердыми отходами было внесено положение, в котором обязательной стала сортировка отходов в домохозяйствах. Кроме того, КНР полностью запретила импорт отходов.

В стране создана крупнейшая в мире сеть предприятий по переработке отходов в энергию: 1137 мусоросжигательных заводов, перерабатывающих 1,11 млн т в день. Программа "Город без отходов" в настоящее время охватывает 113 городов, а новый национальный план действий на 2026-2030 годы устанавливает целевые показатели по переработке крупномасштабных отходов в объеме 4,5 млрд т в год.

В Бразилии наблюдается противоположная картина: жесткое законодательство и довольно слабая реализация. Национальная политика в области твердых отходов с 2010 года установила четкую иерархию утилизации и уникальную бразильскую модель "обратной логистики", основанную на совместной ответственности производителей. Однако в 2022 году было фактически переработано только 1,8 % муниципальных отходов, говорит эксперт из Бразилии Габриэла де Фатима Сиа. Хотя и здесь есть положительные моменты. Например, переработка алюминиевых банок достигла 100 %.

Специалисты говорят о бразильских достижениях в области внедрения технологий компостирования органических отходов, что позволяет сократить их объем на свалках на 25 %.

Также в Бразилии активно применяют методы анаэробного сбраживания. В результате получают два полезных продукта: биогаз (смесь метана и углекислого газа), который используют для выработки электроэнергии и тепла, и ферментированный остаток - высококачественное органическое удобрение. Среди других перспективных проектов эксперты выделяют технологии очистки сточных вод с помощью грибов.

В России в 2019 году началась так называемая мусорная реформа, когда вывозом твердых коммунальных отходов стали заниматься не муниципальные учреждения, а региональные операторы. Цели этой реформы - борьба с незаконными свалками и переработка мусора. Были даже установлены целевые показатели по переработке отходов в объеме 60 %. Однако к 2024 году примерно 90 % отходов по-прежнему попадают на свалки, и лишь в нескольких регионах страны к 2020 году был налажен сбор отходов по выбору, констатирует Габриэла де Фатима Сиа.

С 2025 года в РФ реализуется национальный проект "Экологическое благополучие", куда включен федеральный проект "Экономика замкнутого цикла". Что касается бизнеса, то с 2024 года в РФ действует обновленная система расширенной ответственности производителей, которая стимулирует компании создавать мощности по переработке и выпускать более экологичную упаковку.

В Индии ключевой государственной инициативой в сфере сбора и переработки мусора является программа "Чистая Индия". За последние пять лет, говорят эксперты, объем отходов, направляемых на переработку по этой программе, вырос на 20 %. Впрочем, по словам Габриэлы де Фатима Сиа, отчасти видимый прогресс обусловлен неформальной экономикой сборщиков отходов в Индии, где миллионы людей зарабатывают на жизнь сбором и ручной сортировкой мусора, заполняя пробелы в государственной системе управления отходами. Такие неформальные сборщики перерабатывают 15-20 % всех отходов, включая 95 % электронных отходов страны, одного из крупнейших объемов в мире.

Но за последние годы в стране появились новые заводы, в том числе внедряющие технологии переработки электронных отходов с извлечением драгметаллов.

Ведущей кооперационной структурой по рециклингу в Индии является национальная Ассоциация по утилизации материалов. В нее входят национальные торговые и рециклинговые сообщества, которые являются заинтересованными сторонами в вопросах утилизации металлов, электронных отходов, ТКО, пластика, отходов резины и каучука, бумаги, стекла и строительных материалов.

Совместные инициативы БРИКС в сфере экономики замкнутого цикла

Переход к экономике замкнутого цикла и эффективное использование ресурсов - один из главных приоритетов повестки всех государств БРИКС. Их совместная деятельность направлена на создание замкнутых цепочек поставок, сокращение отходов и внедрение цифровых технологий переработки.

Среди самых значимых проектов эксперты отмечают:

платформу БРИКС для обмена экономической информацией;

деятельность Нового банка развития;

платформу BEST (BRICS Environmentally Sound Technology Platform);

инициативу "Чистые реки БРИКС";

биоэкономические коридоры БРИКС;

рамочную программу BRICS STI.

Через платформу БРИКС для обмена экономической информацией страны-участницы могут делиться данными и наработками в области циркулярной экономики. Это помогает выявлять успешные кейсы и пробелы в национальных стратегиях.

Новый банк развития активно выделяет средства на климатические и экологические проекты в области возобновляемой энергетики, управления водными ресурсами, экологичной инфраструктуры, адаптации и восстановления земель.

Платформа BEST - универсальная межнациональная площадка для практической реализации экологических инициатив, обмена опытом, зелеными технологиями и методами устойчивого развития. Программы "Чистые реки БРИКС" и "Партнерство экологически устойчивых городов" являются ее ключевыми направлениями. Обе инициативы нацелены на решение общих экологических и климатических проблем стран БРИКС.

Биоэкономические коридоры БРИКС - это стратегические инициативы стран "десятки", направленные на интеграцию их природного, технологического и научного потенциала для развития биоэкономики, биотехнологий и экологически устойчивого природопользования. Коридоры нацелены на создание цепочек добавленной стоимости в сфере зеленых технологий, селекции, лесного и сельского хозяйства.

Рамочная программа БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций активно поддерживает проекты, направленные на конверсию и глубокую переработку биомассы.

Перспективы, препятствия, стратегии

Однако обилие совместных начинаний и национальных программ в сфере экономики замкнутого цикла в странах БРИКС не означает полного и быстрого решения экологических проблем и проблем переработки отходов.

Например, Китай и Индия, демонстрирующие самый заметный прогресс и амбициозные планы в переходе к экономике замкнутого типа, едва ли могут противостоять плодам стремительно растущей индустриализации. Перенаселенность мегаполисов и системные вызовы нередко нивелируют экологические достижения и создают препятствия для реализации полномасштабного перехода к циркулярной экономике.

Эксперты утверждают, что противостоять сложностям на пути к переходу к экономике замкнутого цикла можно и нужно сообща. В том числе за счет обмена опытом и работающими механизмами.

Это поспособствует росту переработки отходов и переходу к экономике замкнутого цикла даже без существенных государственных вложений. Однако общий успех все же, по мнению экспертов, будет зависеть от способности стран БРИКС преодолеть системные вызовы, обеспечить строгое соблюдение новых норм и вовлечь в процесс все заинтересованные стороны - от бизнеса до обычных граждан.