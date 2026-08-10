Страны ЕС сокращают потребление продуктов питания, чтобы сдержать рост цен

Западные страны сознательно снижают потребление продуктов, чтобы сдерживать рост цен. Ухудшение уровня жизни для собственных граждан они оправдывают идеологическими лозунгами.

Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества (Россия):

"Это повышение цен на продовольствие, оно, по сути, сейчас является только ожиданием того, что что-то будет осенью. Что-то, может быть, будет в августе. Но по-настоящему продовольственного какого-то ценового бума пока что нет. Он может быть, но против него действуют ограничители на Западе. Запад снижает свое потребление".

Именно поэтому, по его словам, в 2025 году, как и в 2024-м, 2023-м, так снижались цены на продовольствие, на нефть - на все. "Цены на продовольствие, на зерно в первую очередь, снижались, потому что, например, потребление мяса уменьшается, потребление сыров. Питание становится более простым. А это скудный паек, как врачи говорят, лишенный полезных ингредиентов для нашего организма, - отметил экономист. - То есть так нельзя. Но с точки зрения идеологии можно. И вот эта идеология прикрывалась, прикрывает и будет прикрывать снижение потребления на Западе: меньше красного мяса, меньше рыбы, меньше, может быть, даже мяса птицы. Соответственно, уйдет меньше кормовой пшеницы, иных кормовых культур. Это будет сдерживать рост цен".