"Страны Залива пересматривают приоритеты" - эксперт Севостьянов о ближневосточном конфликте

Ответные удары Ирана по базам США в странах Персидского залива стали неожиданностью для руководства этих государств. Существенный ущерб, нанесенный бизнесу и экономике региона, заставляет союзников Вашингтона пересматривать целесообразность размещения иностранных военных на своих территориях.

"До того как началась нынешняя война, в странах Залива прилагали огромные усилия для того, чтобы она не началась. Они считали: если они будут прилагать посреднические усилия и война все-таки начнется, они не станут ее жертвами, по ним "прилетать" не будет. Например, Оман, через который Иран вел переговоры с Западом многие годы, или Эмираты, которые закрывали глаза на обход Ираном санкций через финансовые цепочки, идущие по территории ОАЭ. В итоге этот расчет не оправдался, "прилетело" по всем, - прокомментировал Николай Севостьянов - политолог, востоковед (Россия). - И сегодня в странах Залива, хотя они не заинтересованы в том, чтобы пролив вновь был перекрыт, начались периодические запуски в их сторону. При этом там есть консенсус, что Иран в виде Исламской Республики является нестабильным элементом в регионе, который будет провоцировать риски. И пока этот элемент на месте, у них теперь ничего хорошего не будет, потому что все инвесторы будут из региона выходить, опасаясь повторения".