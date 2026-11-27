Страны Персидского залива, или, правильнее говорить, монархии Аравийского полуострова, которые иногда называют нефтяными монархиями, сегодня являются одним из экономических центров мира, причем далеко не только с точки зрения нефтегазовой отрасли. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин.

По его словам, это крупнейший банковский и финансовый центр, где активно развиваются биотехнологии и производство удобрений. Когда перекрывали Ормузский залив, это было связано в том числе с ростом цен на удобрения. Регион является и образовательным, и культурным центром: Абу-Даби и Дубай давно обогнали многие традиционные европейские культурные столицы.

"Уже перечисленного достаточно, чтобы понять интерес Беларуси", - подчеркнул эксперт. Он отметил и еще один важный момент: те же Объединенные Арабские Эмираты - это точка выхода для Беларуси на Африканский континент, поскольку, как он еще раз подчеркнул, это финансовый центр.

В этом году Вадиму Гигину посчастливилось побывать в Султанате Оман, где открывалась большая белорусская выставка. Интерес к Беларуси там просто огромный, а авторитет главы государства колоссальный - его знают практически все, отметил депутат.

Набранный в сотрудничестве с этими арабскими монархиями темп является очень хорошим, Беларусь находится в числе лидеров как минимум среди государств своего региона.