Страны Залива перестали быть только нефтегазовым центром и открывают Беларуси выход на новые рынки
Страны Персидского залива, или, правильнее говорить, монархии Аравийского полуострова, которые иногда называют нефтяными монархиями, сегодня являются одним из экономических центров мира, причем далеко не только с точки зрения нефтегазовой отрасли. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин.
По его словам, это крупнейший банковский и финансовый центр, где активно развиваются биотехнологии и производство удобрений. Когда перекрывали Ормузский залив, это было связано в том числе с ростом цен на удобрения. Регион является и образовательным, и культурным центром: Абу-Даби и Дубай давно обогнали многие традиционные европейские культурные столицы.
"Уже перечисленного достаточно, чтобы понять интерес Беларуси", - подчеркнул эксперт. Он отметил и еще один важный момент: те же Объединенные Арабские Эмираты - это точка выхода для Беларуси на Африканский континент, поскольку, как он еще раз подчеркнул, это финансовый центр.
В этом году Вадиму Гигину посчастливилось побывать в Султанате Оман, где открывалась большая белорусская выставка. Интерес к Беларуси там просто огромный, а авторитет главы государства колоссальный - его знают практически все, отметил депутат.
Набранный в сотрудничестве с этими арабскими монархиями темп является очень хорошим, Беларусь находится в числе лидеров как минимум среди государств своего региона.