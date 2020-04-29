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Страны ЕАЭС намерены создать евразийскую космическую группировку
Коллегия ЕЭК накануне одобрила глобальный кооперационный проект в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе данных дистанционного зондирования Земли. Беларусь является одной из стран участниц Евразийской технологической платформы, благодаря которой стала возможна разработка документа. Межгоспрограмму намечено реализовать c 2021 по 2025 годы. На первом этапе предстоит объединить действующие и перспективные группировки спутников стран ЕАЭС.
На втором - создать единый информационный портал. Всего на орбитах летает примерно 500 спутников, занятых дистанционным зондированием. Уже в этом году планируют увеличить их численность до 1300. Благодаря данному проекту, уже совсем скоро к ним может присоединиться евразийская группировка.
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