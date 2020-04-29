Страны ЕАЭС намерены создать евразийскую космическую группировку

Коллегия ЕЭК накануне одобрила глобальный кооперационный проект в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе данных дистанционного зондирования Земли. Беларусь является одной из стран участниц Евразийской технологической платформы, благодаря которой стала возможна разработка документа. Межгоспрограмму намечено реализовать c 2021 по 2025 годы. На первом этапе предстоит объединить действующие и перспективные группировки спутников стран ЕАЭС.

На втором - создать единый информационный портал. Всего на орбитах летает примерно 500 спутников, занятых дистанционным зондированием. Уже в этом году планируют увеличить их численность до 1300. Благодаря данному проекту, уже совсем скоро к ним может присоединиться евразийская группировка.