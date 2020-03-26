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Страны G20 решили выделить ВОЗ средства для борьбы с коронавирусом

И призвали к такому же шагу другие государства и международные организации. Встреча впервые прошла в режиме видеоконференции. Как заявила председательствующая в G20 Саудовская Аравия, саммит изначально был запланирован на ноябрь, но из-за ситуации в мире пришлось провести экстренные переговоры. Также на саммите было решено принять коллективные меры по поддержке мировой экономики. Отмечается, что министерства финансов стран и главы центробанков разработают план действий по преодолению последствий коронавируса.

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