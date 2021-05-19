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Страны ОДКБ намерены активнее информировать о деятельности организации

Состояние и перспективы международной и региональной обстановки и ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ обсудили сегодня главы внешнеполитических ведомств организации. Министр иностранных дел Беларуси констатировал сохранение военно-политической напряженности в Восточноевропейском регионе. Владимир Макей обратил внимание на усиление внешнего давления на суверенные государства, в том числе с использованием санкционных механизмов. В ходе заседания министры приняли заявление "Об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия" и решение об усилении работы по информированию о деятельности ОДКБ.


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