3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Страны - участницы Содружества подтвердили курс на развитие сотрудничества во всех направлениях
К тому же это на пользу экономическим контактам государств. Как внутри интеграции, так и на ее внешнем контуре.
Приведем последние цифры. За прошлый год внешний товарооборот стран СНГ превысил триллион долларов! И подрос на 17 %. Лидеры стран отметили: это явный знак - совместная работа в рамках Содружества нисколько не мешает, наоборот, способствует развитию экономических связей с третьими странами. Да и внутри регионального объединения торговля тоже крепнет: 190 миллиардов долларов на всех - таковы объемы общей торговли.
Особо поддержана идея дальнейшего научного сотрудничества. Оно призвано создавать единое инновационное пространство, объединив возможности национальных инновационных систем.
Такая программа предложена на перспективу - вплоть до 2030 года. Это кооперация потенциала ученых из девяти стран СНГ. Они активно сотрудничают в рамках Содружества с 2012.
Чем отметилась такая кооперация? Какие проекты в числе успешных? И какие сложности учтут на новом этапе научной работы? Репортаж Ольги Анищенко.
Программа научного сотрудничества СНГ - это вклад более 300 ученых
Это первая и единственная лаборатория у нас в стране, которая начала диагностику гепатита Е. Именно здесь, в лабораторных условиях столичной инфекционной больницы, узнают первыми о новых случаях гепатита. Форма Е - самая юная. В статусе самостоятельной инфекции лишь несколько десятков лет. Пациенты, конечно, болели, или, как в народе говорят, желтели и раньше, но лишь недавно медицина нашла верное средство диагностики. Теперь достаточно минутного внимания лаборанта, и можно значительно сузить круг "подозреваемых".
Помощники медиков - специальные тест-системы - просты в использовании и выявляют вирус по анализу крови
Такие помощники медиков - специальные тест-системы - просты в использовании и выявляют вирус по анализу крови, недороги затраты на одного пациента - около рубля. Но главное ведь - результат: обнаружат любую форму вируса. Постоянный обмен опытом с коллегами из России, Кыргызстана и Армении позволил вывести точную формулу диагностики. Проект общий для стран - участниц СНГ. И вряд ли получился бы успешным, если б с вирусом боролись в одиночку.
Профессор, кстати, сам перенес инфекцию. Говорит, все потому, что охотник. Они в особой зоне риска. Ведь многие животные - носители вируса. Но главным образом - свиньи. Поэтому важно наверняка прожаривать мясо! Теперь, конечно, пациенту помочь куда проще. Еще бы финансирование проекта подтянуть. Ученых это, конечно, не останавливает. Но с поддержкой получилось бы достичь большего.
Наука - один из китов сотрудничества на пространстве Содружества.
Страны декларируют продление и даже расширение таких программ кооперации. Хотя действительно рабочих и работающих проектов не больше десятка. Их участники единогласны: финансирование - пожалуй, самое слабое звено всех научных программ. Сегодня все они - это истории не столько о поддержке проектов, сколько о создании единого поля, где могли бы найти друг друга ученый и инновационный инвестор.
В общие научные проекты вовлекли более 300 ученых. Беларусь, Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан - Содружество представлено частично. Но чем больше участников, тем сложнее договориться, в том числе в вопросах финансирования. К тому же у каждой страны свои механизмы. Беларусь, например, использует бюджетные деньги, Россия завязана на тендерных договорах, и они, случается, запаздывают, Казахстан вообще уходит от привлечения средств из казны, и приходится оперативно подтягивать бизнес.
Чем больше участников, тем сложнее договориться, в том числе в вопросах финансирования
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов