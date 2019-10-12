Страны - участницы Содружества подтвердили курс на развитие сотрудничества во всех направлениях

К тому же это на пользу экономическим контактам государств. Как внутри интеграции, так и на ее внешнем контуре.



Приведем последние цифры. За прошлый год внешний товарооборот стран СНГ превысил триллион долларов! И подрос на 17 %. Лидеры стран отметили: это явный знак - совместная работа в рамках Содружества нисколько не мешает, наоборот, способствует развитию экономических связей с третьими странами. Да и внутри регионального объединения торговля тоже крепнет: 190 миллиардов долларов на всех - таковы объемы общей торговли.



Особо поддержана идея дальнейшего научного сотрудничества. Оно призвано создавать единое инновационное пространство, объединив возможности национальных инновационных систем.



Такая программа предложена на перспективу - вплоть до 2030 года. Это кооперация потенциала ученых из девяти стран СНГ. Они активно сотрудничают в рамках Содружества с 2012.



Чем отметилась такая кооперация? Какие проекты в числе успешных? И какие сложности учтут на новом этапе научной работы? Репортаж Ольги Анищенко.

Программа научного сотрудничества СНГ - это вклад более 300 ученых

Это первая и единственная лаборатория у нас в стране, которая начала диагностику гепатита Е. Именно здесь, в лабораторных условиях столичной инфекционной больницы, узнают первыми о новых случаях гепатита. Форма Е - самая юная. В статусе самостоятельной инфекции лишь несколько десятков лет. Пациенты, конечно, болели, или, как в народе говорят, желтели и раньше, но лишь недавно медицина нашла верное средство диагностики. Теперь достаточно минутного внимания лаборанта, и можно значительно сузить круг "подозреваемых".

Помощники медиков - специальные тест-системы - просты в использовании и выявляют вирус по анализу крови

Такие помощники медиков - специальные тест-системы - просты в использовании и выявляют вирус по анализу крови, недороги затраты на одного пациента - около рубля. Но главное ведь - результат: обнаружат любую форму вируса. Постоянный обмен опытом с коллегами из России, Кыргызстана и Армении позволил вывести точную формулу диагностики. Проект общий для стран - участниц СНГ. И вряд ли получился бы успешным, если б с вирусом боролись в одиночку.

Профессор, кстати, сам перенес инфекцию. Говорит, все потому, что охотник. Они в особой зоне риска. Ведь многие животные - носители вируса. Но главным образом - свиньи. Поэтому важно наверняка прожаривать мясо! Теперь, конечно, пациенту помочь куда проще. Еще бы финансирование проекта подтянуть. Ученых это, конечно, не останавливает. Но с поддержкой получилось бы достичь большего.





Наука - один из китов сотрудничества на пространстве Содружества.

Страны декларируют продление и даже расширение таких программ кооперации. Хотя действительно рабочих и работающих проектов не больше десятка. Их участники единогласны: финансирование - пожалуй, самое слабое звено всех научных программ. Сегодня все они - это истории не столько о поддержке проектов, сколько о создании единого поля, где могли бы найти друг друга ученый и инновационный инвестор.



В общие научные проекты вовлекли более 300 ученых. Беларусь, Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан - Содружество представлено частично. Но чем больше участников, тем сложнее договориться, в том числе в вопросах финансирования. К тому же у каждой страны свои механизмы. Беларусь, например, использует бюджетные деньги, Россия завязана на тендерных договорах, и они, случается, запаздывают, Казахстан вообще уходит от привлечения средств из казны, и приходится оперативно подтягивать бизнес.

Чем больше участников, тем сложнее договориться, в том числе в вопросах финансирования