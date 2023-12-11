Страны Запада дружно стали всматриваться в свои финансовые и военные закрома и заметили дно

Страны Запада в последнее время дружно стали всматриваться в свои финансовые и военные закрома и, словно по команде, заметили дно. Сообщается об этом без стыда и смущения, а зависимость прирученного Киева от поставок всего и вся никого не волнует. Судьба такая, видимо, у Украины - только так можно прочитать заявления последних дней о смутных перспективах для "незалежнай".

В Беларуси ставку делают на себя и надежных партнеров, которые сами производят ветер и не согласились поворачиваться как флюгер. К чему привел подход? Разберемся вместе в проекте "Диспозиция".



Как увлекательно все же наблюдать за дискуссиями о военной состоятельности Украины при оскудении западной помощи. Искушенные эксперты вновь какие только прогнозы не конструируют, какие графики влияния финансов на победы не рисуют. Столтенберг даже в кручине и выдает скверные для Киева сентенции, учитывая худеющую кубышку. А еще все с замиранием сердца следят за противостоянием Зеленского и Залужного. От этого, говорят, вообще напрямую зависит исход боевых действий. Зависит и от снарядов, которые Европа так бодро поначалу выдавала, а теперь сама с удивлением на дно своей пороховой бочки посматривает. Все и от всего зависят. Порой до смешного доходит. В Латвии набор в армию теперь зависит от лотереи. Собрать необходимое количество бойцов, несмотря на балтийско-тигриную воинственность, не получается, вот и выкручиваются - теперь у соседей сотни новобранцев определит механизм случайного отбора. Поле чудес! То, что несчастливчики с оружием бед могут натворить - так это не важно для подлинно демократической страны. Главное, доложить Америке, что план выполнен, а Беларусь под контролем.



А за нами только глаз да глаз! Опять мы особняком - варварски не желаем безопасность в зависимость от лотереи или настроения Столтенберга ставить. Летчики так, пожалуй, больше всех обнаглели. Несмотря на погодные условия, еще и прибавили напряжения на тренировках. Метель и снег, говорят, отменная возможность повысить компетенции. Ничего ж не видно! Так сказать, нашли пилоты корреляцию качества подготовки и сложности занятий.



В программе подготовки сейчас проходят сборы на класс. Основной упор делается на подготовку второго-первого класса. Летаем днем, ночью в приборных метеоусловиях, то есть оттачивание техники пилотирования полетов в облаках. Также происходят посадки на заснеженную полосу и на площадки самоподбора. Владимир Скоркин, командир 50-й смешанной авиационной базы ВВС и войск ПВО ВС Беларуси



Не повезло, конечно, вертолетам Ми-35М. Только в августе машины стали в белорусский строй, а уже прописались на взлетке и по полной демонстрируют потенциал. Все технические новинки сейчас тестируются авиаторами.



Установлена новая прицельно-обзорная станция, которая позволяет применять вертолет как днем, так и ночью в тепловизионном, телевизионном каналах. Также установлен новый навигационный комплекс, который намного упрощает работу штурмана при выполнении полетов, вертолет оборудован бортовым комплексом обороны. Летчик Ми-35м



Наверняка многие помнят, в какой зависимости оказалась украинская армия от интернета "Старлинк". Казалось, в руках Илона Маска - судьба ВСУ. В Беларуси за ситуацией не просто созерцали, а выжали из нее техзадание для собственных систем передачи информации. Первые тактические образцы данного типа показали Президенту на Брестчине в октябре. Лукашенко оценил. На днях аппаратура поступила в войска.



Нельзя обойти вниманием мобильные комплекты связи по аналогу "Старлинка". Это новый шаг в будущее, который позволит войскам осуществлять скрытное управление в ходе всех боевых и специальных действий. Андрей Федин, замминистра обороны по вооружению - начальник вооружения ВС Беларуси



Там комплекс средств связи с привязкой к сотовому оператору, используя его ресурс, при его отсутствии - использование нашего спутника и спутниковый комплект, который обеспечивает связь в любой точке нашей страны. Весь сервис услуг, который предоставляет, полный: передача данных, передача сообщений, работа с картами, данные воздушной обстановки, телефонная закрытая связь. ВадимРоманив, начальник связи Вооруженных Сил - начальник управления связи Генштаба ВС Беларуси

