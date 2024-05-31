Страны Запада под руководством США раскачивают обстановку в регионах ОДКБ - Хренин

Страны Запада под руководством США раскачивают обстановку в регионах ОДКБ, чтобы поставить там своих политиков, заявил глава Минобороны Беларуси на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алматы.

Виктор Хренин отметил ведение широкомасштабной информационной войны, беспрецедентные меры по дискриминации, изоляции и ухудшению экономической ситуации целого региона. Участниками встречи было отмечено, что Вашингтон и его партнеры последовательно разрушают мировую архитектуру безопасности, сознательно провоцируют кризисы, вооруженные конфликты. Наиболее напряженная обстановка в зоне ответственности ОДКБ сложилась в Восточно-Европейском регионе. НАТО наращивает присутствие в Восточной и Центральной Европе, повышает боевую готовность и увеличивает численность коалиционных вооруженных сил.