3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Страны Запада под руководством США раскачивают обстановку в регионах ОДКБ - Хренин
Страны Запада под руководством США раскачивают обстановку в регионах ОДКБ, чтобы поставить там своих политиков, заявил глава Минобороны Беларуси на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алматы.
Виктор Хренин отметил ведение широкомасштабной информационной войны, беспрецедентные меры по дискриминации, изоляции и ухудшению экономической ситуации целого региона. Участниками встречи было отмечено, что Вашингтон и его партнеры последовательно разрушают мировую архитектуру безопасности, сознательно провоцируют кризисы, вооруженные конфликты. Наиболее напряженная обстановка в зоне ответственности ОДКБ сложилась в Восточно-Европейском регионе. НАТО наращивает присутствие в Восточной и Центральной Европе, повышает боевую готовность и увеличивает численность коалиционных вооруженных сил.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все