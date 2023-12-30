Страшная авария по вине нетрезвого водителя в Березовском районе унесла жизни двух человек

В Березовском районе в ДТП погибли 2 человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.



Авария случилась сегодня около 3 часов ночи. "27-летняя водитель Seat двигалась по автодороге Р-2 Кобрин - Ивацевичи - Столбцы. Вблизи деревни Светоч, по предварительной информации, она совершила наезд на 25-летнего водителя грузовика Renault, который находился на проезжей части вблизи фуры. Затем легковой автомобиль столкнулся с полуприцепом", - рассказали о подробностях случившегося в МВД.



В результате ДТП погибли водитель грузового автомобиля и 30-летний пассажир Seat.



Выяснилось, что за руль легковушки женщина села пьяной (1,7 промилле).





"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ", - добавили в МВД.

Фото: МВД