Страшная авария под Скиделем

Около трех часов ночи на ремонтируемом участке трассы М6 32-летний водитель легковушки, по предварительной информации, выехал на встречку и столкнулся с фурой. От удара "мерседес" загорелся. В салоне находились четверо молодых людей. Трое скончались на месте. Четвертая пассажир - девушка - доставлена в больницу в тяжелом состоянии. На месте ДТП работают следователи, спасатели и медики.



